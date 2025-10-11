Witz trifft Tierliebe: Benefizabend für TiKo-Fellnasen geplant

Unter dem Titel „Lustige Viechereien – ein humoristischer Blick auf Mensch & Tier“ nimmt der Schauspieler, Philosoph, Autor und Humorist Erwin Neuwirth die Gäste am 23. Oktober 2025, ab 18.30 Uhr, mit auf eine Reise durch humorvolle Texte rund um Tiere, Mensch-Tier-Beziehungen und den Alltagswitz im Zusammenleben. „Veranstaltungen wie diese Lesung mit Erwin Neuwirth verbinden auf unterhaltsame Weise Humor, Sprache und Tierliebe – und helfen gleichzeitig, die wichtige Arbeit des Tierschutzes sichtbar zu machen“, betont Anna Offner, Präsidentin des Landestierschutzvereins Kärnten. Der Erlös der Lesung kommt den Tieren im TierschutzKompetenzzentrum (TiKo) in Klagenfurt zugute.

Humor trifft Tierliebe

Neuwirth will im Zuge der Lesung die kleinen Unebenheiten des Alltags im Zusammenleben mit Tieren vorstellen. Dazu liest er ausgewählte Werke von Wilhelm Rudnigger, Wilhelm Busch und Ernst Jandl – darunter auch Dialekttexte. Außerdem bindet er das Publikum aktiv in seine Wortspiele, Sprachspiele und humoristischen Satiren ein. „Ich habe Humor studiert“, so der Universitätslektor überzeugt. Offner: „Solche Abende sind eine wunderbare Gelegenheit, unsere Gäste für Tiere und ihre Bedürfnisse zu begeistern.“ Tickets für die Lesung sind direkt im TiKo oder online unter www.tiko.or.at erhältlich.