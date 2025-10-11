Feuerwehr-Einsatz bei Klagenfurter Möbelhaus: Verdacht auf Fahrzeugbrand

Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt wurde am Freitagnachmittag zur Parkebene eines Möbelhauses alarmiert. Der Grund: „Ein Fahrzeug war von innen stark beschlagen. Die Sicht ins Innere war keine möglich. Jedoch ließ eine deutliche Erwärmung der Scheiben auf einen Brand im Fahrzeug schließen“, schildern die Florianis. Über die Lautsprecheranlage des Möbelhauses wurde deshalb der Fahrzeughalter zum Auto gebeten.

Auto ins Freie gerollt

„Nach kurzer Rücksprache gab dieser an, dass sich im Fahrzeug ein Laptop und ein Handy befanden, die möglicherweise eine Rolle bei der Brandentstehung gespielt haben könnten“, führen die Feuerwehrleute aus. Mithilfe von Rangierrollen wurde das Auto ins Freie gebracht. „Dort erfolgte die Öffnung unter Atemschutz und mit dreifachem Brandschutz“, so die Einsatzkräfte.

Elektrische Zahnbürste als Brandursache

Beim Öffnen drang dichter, dunkler Rauch aus dem Fahrzeuginneren. Im Kofferraum wurde schließlich der Brandherd gefunden. Es handelte sich um eine elektrische Zahnbürste. Da der Sauerstoff im geschlossenen Fahrzeug rasch aufgebraucht war, erstickte das Feuer glücklicherweise von selbst, bevor es sich auf das gesamte Fahrzeug ausbreiten konnte.