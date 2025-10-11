Velden erinnert an 1920: Heimatabend mit besonderer Ehrung

Der 10. Oktober wurde auch in Velden gefeiert und zwar mit einem Heimatabend im Festsaal des Bacherlwirts, der laut den Veranstaltern bis auf den letzten Platz gefüllt war. Eingeladen hatte die Kärntner Landsmannschaft Ortsgruppe Velden unter der Leitung von Seppi Tschebull. Der Abend stand im Zeichen des Gedenkens an die Volksabstimmung von 1920 sowie der gelebten Verbundenheit zur Heimat.

„Heimat zu bewahren bedeutet nicht Rückschritt, sondern Verantwortung“

In ihrer Festrede betonte Ursula Graber, Historikerin und Moderatorin des Abends, dass „Heimat zu bewahren nicht Rückschritt, sondern Verantwortung – gerade in bewegten Zeiten“ bedeute. Der Blick auf die Geschichte helfe außerdem, die Gegenwart besser zu verstehen. Seppi Tschebull erinnerte an den Volksentscheid von 1920, als sich die Kärntner Slowenen, Windische und Deutschsprachige gemeinsam für den Verbleib Südkärntens bei Österreich aussprachen. „Kärnten ist nicht nur durch den Abwehrkampf vereint geblieben – es war der Wille zur Einheit, der unser Land bis heute prägt“, so Tschebull.

©zVg Der Festsaal beim Bacherlwirt war voll.

Musikalische Höhepunkte und besondere Ehrung

Die St. Egydener Landjugend, die Singgemeinschaft Köstenberg und der Männergesangsverein Velden sorgten für die musikalische Umrahmung des Abends und verliehen dem Fest eine feierliche und „heimatnahe“ Atmosphäre. Ein ganz besonderer Moment war die Ehrung von Heidelinde Pichler-Koban, der Obfrau des Kärntner Abwehrkämpferbundes, die mit der Switberg-Lobisser-Zeichnung für ihre Verdienste um die Heimat ausgezeichnet wurde. Als Zeichen der besonderen Wertschätzung wurde sie zudem musikalisch vom MGV Velden in einer eigens gewidmeten Strophe des Kärntner Liedes „Mölltål Leit‘n“ gewürdigt – eine poetische Hommage an ihre Persönlichkeit und ihre Gärtnerei.