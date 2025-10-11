Härtetest für KAC: Geschwächte Rotjacken treffen auf formstarke Wölfe

Nach zwei knappen Liga-Siegen und einer bitteren Champions-Hockey-League-Pleite steht der KAC am 12. Oktober erneut vor einer schwierigen Aufgabe: In der Heidi Horten Arena empfangen die Klagenfurter Rotjacken den formstarken HC Pustertal. Der KAC will nach der 1:4-Heimniederlage gegen den polnischen Klub GKS Tychy wieder in die Spur finden – muss dabei aber auf gleich mehrere Stammkräfte verzichten.

Verletzungsserie trifft die Rotjacken hart

Neben Langzeitverletztem Fabian Hochegger fallen auch David Maier (Unterkörperverletzung), Luka Gomboc, Jan Muršak und Mario Kempe aus. Immerhin kehren Jordan Murray und Matt Fraser ins Line-up zurück. Nachwuchs-Verteidiger Johannes Dobrovolny (17) feiert sein Liga-Debüt. Mit im Schnitt 2,86 Toren pro Spiel bleibt die KAC-Offensive deutlich unter den Werten der Vorjahre. Besonders zu Hause fehlt die Durchschlagskraft – nur zehn Treffer aus 134 Schüssen bedeuten eine magere Quote von 7,5 Prozent. „Wir müssen vordergründig auf uns selbst schauen, denn es gibt einige Dinge, die wir deutlich besser machen müssen und auch können. Wir haben viel über diese Bereiche gesprochen, jetzt liegt es an uns als Mannschaft, das auch tatsächlich umzusetzen und zu verbessern. Dann wird auch das Ergebnis wieder

besser ausschauen als am Mittwoch“, betont Verteidiger Clemens Unterweger.

KAC gewann 16 von 26 Duellen

Der HC Pustertal reist mit dem Selbstvertrauen eines 5:3-Derbysiegs gegen den HCB Südtirol an. Besonders Ex-KAC-Stürmer Rok Tičar sorgte dort mit zwei Treffern für die Wende. Die Südtiroler haben sechs ihrer acht bisherigen Spiele gewonnen und alle vier Auswärtspartien für sich entschieden – eine Serie, die den Wölfen aktuell Platz zwei im Punkteschnitt-Ranking einbringt. Obwohl der HC Pustertal erst seit vier Jahren in der ICE League spielt, verbindet die Teams bereits eine intensive Rivalität: In den vergangenen beiden Play-offs setzten sich die Klagenfurter jeweils durch. Von 26 bisherigen Duellen gewann der KAC 16. Zu Hause verloren die Rotjacken nur eines der letzten acht Spiele gegen die Wölfe. Trotz der Favoritenrolle der Gäste glaubt Unterweger an den Kampfgeist seines Teams:

In den letzten Jahren hat es das immer wieder gegeben, dass wir mit sehr kurzem Line-up antreten mussten. Wir haben in solchen Partien aber trotzdem oftmals überraschen können. Es gibt auch keine Ausreden, egal, wer fehlt: Die, die hier sind, müssen spielen und liefern.