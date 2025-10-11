Oktoberfest mit politischer Botschaft: FPÖ Kärnten feiert 70 Jahre

Die Kärntner FPÖ gibt es bereits seit 70 Jahren. Das Jubiläum wurde heute mit einem großen Oktoberfest in Klagenfurt feierlich begangen – inklusive Seitenhiebe in Richtung Landes- und Bundespolitik.

Mit einem großen Oktoberfest in der Schleppe-Event-Arena in Klagenfurt feierte die FPÖ Kärnten am 11. Oktober ihr 70-jähriges Bestehen. Rund 450 Gäste folgten der Einladung von Landesparteiobmann Erwin Angerer, der in seiner Festrede die Geschichte der Partei Revue passieren ließ – und zugleich den Anspruch erneuerte, „wieder Regierungsverantwortung in Kärnten übernehmen“ zu wollen.

Rückblick mit politischer Botschaft

Angerer erinnerte an die Gründung der Partei im Jahr 1955 und an jene Persönlichkeiten, die die freiheitliche Bewegung in Kärnten geprägt haben. Besonders gedachte er des früheren Landeshauptmanns Jörg Haider, der heute vor 17 Jahren tödlich verunglückte:

Jörg Haider war die prägendste Galionsfigur der letzten Jahrzehnte. Er hat Kärnten wieder Selbstvertrauen gegeben und unserer Partei vorgezeigt, was es heißt, gegen den Strom zu schwimmen.

In seiner Rede meinte Angerer außerdem, Kärnten brauche die FPÖ „mehr denn je“ und verwies in diesem Zusammenhang beispielsweise auf den Kampf gegen die Teuerung, faire Strompreise für die Kärntner Bevölkerung und einen Stopp der illegalen Migration.

©FPÖ Kärnten FPÖ-Landesparteiobmann Erwin Angerer gedachte des früheren Landeshauptmanns Jörg Haider.

Grosz übt Kritik an Landes- und Bundesregierung

Als Festredner trat auch Polit-Kommentator Gerald Grosz auf, der in seiner Ansprache scharfe Kritik an der Landes- und Bundesregierung übte. „In Kärnten wird seit 13 Jahren mausgrau verwaltet, es wird nichts entwickelt“, so Grosz in Richtung von SPÖ und ÖVP. Er forderte weiters: „Kärnten braucht wieder Ideen und Idealismus.“ Dies solle mit starken Freiheitlichen umgesetzt werden.

©FPÖ Kärnten Gerald Grosz sparte in seiner Rede nicht mit Kritik.

Fest mit zahlreichen Ehrengästen

Unter den Gästen befanden sich zahlreiche Vertreter der Partei – darunter Vizekanzler a.D. Herbert Haupt, Zweiter Landtagspräsident Christoph Staudacher, mehrere Nationalratsabgeordnete sowie EU-Abgeordnete Elisabeth Dieringer-Granza.

©FPÖ Kärnten Bei der 70-Jahr-Feier der FPÖ Kärnten in der Schleppe-Event-Arena in Klagenfurt … ©FPÖ Kärnten … waren rund 450 Gäste anwesend.

Herbert Kickl gratuliert

Auch FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl gratulierte den Kärntner Freiheitlichen zum 70-jährigen Bestehen und dankt allen Funktionären, Mitgliedern und Unterstützern für ihren „unermüdlichen Einsatz“. „70 Jahre Freiheitliche Partei in Kärnten bedeuten 70 Jahre Engagement, Verantwortung und Treue zu unserer Heimat. Die Kärntner Freiheitlichen sind seit jeher ein unverzichtbarer Teil unserer freiheitlichen Familie“, so Kickl.