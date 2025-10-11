Nicht nur süffig, sondern auch schön: Kärntner Biere vierfach prämiert

Großer Erfolg für die Vogelsang-Brüder: Bei den World Beer Awards, einem der bedeutendsten internationalen Wettbewerbe der Brauszene, holte die Kärntner Brauerei gleich vier Silbermedaillen.

Das alkoholfreie IPA „Vogelfrei“ überzeugte die Jury mit seiner fruchtig-intensiven Aromatik und sicherte sich Silber in der Kategorie „Alkoholfreies Bier“. Ebenfalls ausgezeichnet wurde das Black IPA „Schopfwachtel“, das mit seiner dunkel-fruchtigen Komplexität in der Rubrik Black „IPA“ punktete. Neben dem Geschmack wurde auch das kreative Etikettendesign beider Sorten mit Silber prämiert – ein Doppelerfolg für die drei Vogelsang-Brüder Lennart, Linus und Tilmann, die in Köttmannsdorf Bier kreieren, das in Tirol abgefüllt wird. „Für uns ist Biergenuss die Harmonie von Aromen und Ästhetik – das Auge trinkt schließlich mit“, sagt Linus Vogelsang. „Dass dies auch international Anerkennung findet, macht uns besonders stolz.“

©Vogelsang Bier KG Die beiden Biere „Schopfwachtel“ und „Vogelfrei“ wurden prämiert.

Was ist IPA? „IPA“ steht für India Pale Ale – ein hopfenbetonter Bierstil, der sich durch fruchtige

Aromen und eine markante, aber ausgewogene Bitterkeit auszeichnet.

2023 gab es sogar Gold

Die Vogelsang Bier KG setzt seit ihrer Gründung laut eigenen Aussagen auf handwerkliche Qualität, hochwertige Zutaten und den Mut, in Österreich seltene Bierstile zu etablieren. Und ihre Bemühungen machen sich bezahlt: 2023 gewann ihr New England IPA „Schnepfenstrauß“ sogar Gold bei den World Beer Awards. Mit dem alkoholfreien „Vogelfrei“ wollten die Brüder eine geschmackvolle Alternative für alle schaffen, die hopfenbetonte Fruchtigkeit ohne Alkohol erleben wollen. Erhältlich sind die prämierten Biere im Onlineshop der Vogelsang Bier KG, bei Partnern in Kärnten, Graz und Wien sowie bei ausgewählten Events. Am 17. Oktober können die Biere auch verkostet werden, nämlich beim „BierGENUSSmenü“ im „Der Hambrusch“ in Grafenstein.