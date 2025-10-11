Pfotenfreunde bekommen besonderes Geschenk

Am 18. Oktober verwandelt sich der Marktplatz in Ebenthal wieder in ein Paradies für alle Tierfreunde: Der Pfotenfreundemarkt geht in seine dritte Runde – diesmal mit einem besonderen Highlight.

Der beliebte Benefizmarkt wächst weiter: Heuer präsentieren laut den Veranstaltern doppelt so viele Aussteller wie bisher ihre handgemachten Produkte beim Pfotenfreundemarkt – von kreativem Tierzubehör und regionalen Spezialitäten bis hin zu liebevollen Geschenkideen für Tierliebhaberinnen und Tierliebhaber ist alles dabei. Für das leibliche Wohl wird in der Marktsnackbar gesorgt. Der Clou: Jeder Euro aus der Snackbar sowie aus den Gewinnspielen fließt direkt in Tierschutzprojekte. Auch der Erlös aus dem Buch „Cara und Johns Sternenbank“ unterstützt den guten Zweck.

Eine Sternenbank für die Pfotenfreunde

Heuer erwartet die Besucherinnen und Besucher ein besonderes Highlight: John Patrick Platzer wird seine 100. Sternenbank präsentieren – als Geschenk an den Verein. „Diese besondere Bank soll künftig als „Wanderbank“ alle künftigen Pfotenfreundemärkte begleiten und an jedem Standort ein Ort der Ruhe und des Mitgefühls sein. „Sie wird künftig als Wanderbank zu unseren kommenden Pfotenfreundemärkten mitreisen und so an jedem Standort einen Platz der Ruhe, des Mitgefühls und der Hoffnung bieten“, so die Veranstalter. Über einen QR-Code bietet sie Zugang zu mehr als 500 Hilfsangeboten in Österreich, Liechtenstein und Südtirol. „Diese besondere Geste verbindet Trauer und Trost, Menschlichkeit und Gemeinschaft – und macht unseren heurigen Pfotenfreundemarkt zu etwas wirklich Einzigartigem“, freuen sich die Veranstalter.

©zVg Die Sternenbank soll die zukünftigen Pfotenfreundemärkte begleiten. ©zVg Die Pfotenfreunde freuen sich bereits auf den Markt am 18. Oktober.