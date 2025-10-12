Wanderer stürzt in unwegsames Gelände: Einsatz am Sinacher Gupf

Der Polizeihubschrauber sowie die Bergrettung wurden am Samstag zum Sinacher Gupf alarmiert. Dort ist ein 45-jähriger Deutscher nach einem Sturz in eine alpine Notlage geraten.

Zu einem Einsatz kam es am Samstag am Sinacher Gupf im Bezirk Klagenfurt-Land.

„Der 45-Jährige rutschte beim Abstieg vom Gipfel des Sinacher Gupfes am markierten Wandersteig aus“, wie die Beamten der Polizeiinspektion Ferlach berichten. Erfolglos versuchte er zurück zum Wandersteig zu gelangen. Dabei geriet er jedoch in unwegsames Gelände und konnte weder auf- noch absteigen. Darum setzte der Mann letztendlich einen Notruf ab.

Polizeihubschrauber und Bergrettung rückten aus

Mithilfe einer Wärmebildkamera wurde er von der Besatzung des Polizeihubschraubers lokalisiert. Daraufhin stiegen zehn Kräfte der hiesigen Bergrettung zu ihm auf und begleiten ihn zurück zum Wandersteig und weiter zum Ausgangspunkt.

