FPÖ boykottiert Hallenbad-Spatenstich

Am Sonntag, um 11 Uhr, erfolgt der feierliche Spatenstich für das neue Alpen-Adria Familien- und Sportbad in Klagenfurt. Vertreter der FPÖ werden nicht daran teilnehmen.

Für eine billige Show-Politik stehe man nicht zur Verfügung, teilen Parteiobmann Gernot Darmann, Stadträtin Sandra Wassermann und Klubobmann Andreas Skorianz in einer öffentlichen Pressemitteilung am Sonntag mit. Kurioserweise gäbe es noch nicht einmal eine genehmigte Baubewilligung. Dass man dafür an einem Sonntag den Spatenstich vornimmt, sei eine Ablenkung, glauben die freiheitlichen Politiker, die darauf verweisen, dass bereits vor zwei Jahren ein Spatenstich geplant war. „Zum Feiern besteht jedenfalls derzeit noch überhaupt kein Grund“, erklären Darmann, Wassermann und Skorianz unisono. Sie fordern, dass jetzt endlich „Nägel mit Köpfen gemacht werden.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.10.2025 um 10:22 Uhr aktualisiert