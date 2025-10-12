Kolpingsfamilie feiert: 170 Jahre im Einsatz für die Menschlichkeit

Seit ihrer Gründung im Jahr 1855 setzt sich die Kolpingsfamilie unermüdlich für die Unterstützung von Menschen in Not, die Förderung junger Menschen und die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts ein. Das wurde nun im Zuge einer Jubiläumsveranstaltung in Klagenfurt gefeiert. Gäste aus Kirche, Politik und Zivilgesellschaft nahmen daran teil – allen voran Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ): „Die Kolpingsfamilie steht seit 170 Jahren auf der Seite der Menschen und ist ein lebendiges Vorbild für gelebte Solidarität.“

Langjähriges Wirken gewürdigt

Kaisers besonderer Dank galt dem Vorsitzenden Reinhold Lexer für seine umsichtige Führung und seinen vorausschauenden Blick in die Zukunft. Dieser zeigte sich wiederum dankbar für das Vertrauen und den Zusammenhalt innerhalb der Bewegung: „Das 170-jährige Bestehen ist nicht nur ein Anlass zum Feiern, sondern auch ein Auftrag für die Zukunft. Wir wollen weiterhin ein Ort der Begegnung, der Bildung und der Hilfe sein – ganz im Sinne Adolph Kolpings, dessen Geist und Werte auch heute noch Orientierung geben.“

©LPD Kärnten/Just | Impressionen von der feierlichen Jubiläumsveranstaltung in Klagenfurt.

Einweihung des Adolph-Kolping-Platzes

Anlässlich des Jubiläums wurde übrigens auch der neu gestaltete Grünstreifen vor dem Gebäude in der Kolpinggasse neu benannt. Dieser wird ab sofort als Adolph-Kolping-Platz geführt. „Die Kolpingsfamilie Klagenfurt Zentral kann auf eine beeindruckende Chronik von Vertrauen, Einsatz und Gemeinschaft, die das gelebte Kolpingwerk in unserer Stadt prägt und bereichert, zurückblicken. Ich bedanke mich für diesen Einsatz sowie die Arbeit dieses Vereines und gratuliere zu diesem großen Jubiläum“, betont Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider (FSP) bei der Platzbenennung am Sonntagvormittag.