Spatenstich: In Klagenfurts Hallenbad-Projekt kommt endlich Bewegung

Jahrelang sorgte das geplante Hallenbad in Klagenfurt für Diskussionen. Am Sonntag erfolgte nun endlich der offizielle Spatenstich am Südring.

Zwischen dem Wörthersee-Stadion und der Lepold-Wagner-Arena wird bis 2028 das neue Alpen-Adria Familien- und Sportbad entstehen. Der Baubeginn ist für Anfang 2026 geplant. 72,41 Millionen Euro werden investiert. Der offizielle Spatenstich erfolgte am Sonntag.

Offizieller Startschuss fürs Klagenfurter Hallenbad

Vor Ort waren namhafte Persönlichkeiten, wie SPÖ-Klubobmann Philip Kucher, Landeshauptmann Peter Kaiser, Landessportdirektor Arno Arthofer, Stadtwerke-Vorstand Erwin Smole und Bürgermeister Christian Scheider. Kärntens Landeschef bedankte sich im Zuge seiner Begrüßungsrede bei allen, die nicht locker gelassen haben. Für Kaiser sei das Hallenbad eine „nahezu unverzichtbare Einrichtung“. Konkret erhalten die Stadtwerke Klagenfurt vom Land Kärnten Mittel in Höhe von sieben Millionen Euro für den Bau. Mehr dazu unter: Fördervertrag: Land stellt 7 Millionen Euro für neues Hallenbad bereit

Jahrelange Diskussionen

Bürgermeister Scheider verwies im Zuge des Spatenstichs außerdem darauf, dass mehr als zwei Jahrzehnte über ein neues Hallenbad in Klagenfurt diskutiert wurde. Der heutige Spatenstich sei für ihn „eine Erleichterung“. Auch Vizebürgermeister Patrick Jonke (FSP) und Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ) verwiesen in ihren Reden auf die vielen politischen Verhandlungen rund um das Projekt. Stadträtin Constance Mochar (SPÖ) bezeichnete das Hallenbad wiederum als „langfristige Investition“, von welcher die Bevölkerung weit über Klagenfurt hinaus profitieren werde. Stadtwerke-Vorstand Erwin Smole hob abschließend noch hervor, dass es sich um das größte Einzelbauprojekt der Stadt handelte: „Es wird vielen Generationen zugutekommen.“

FPÖ boykottiert Hallenbad-Spatenstich in Klagenfurt

Fern blieben der Veranstaltung die Klagenfurter Freiheitlichen. Für billige Show-Politik stehe man nicht zur Verfügung, teilen Parteiobmann Gernot Darmann, Stadträtin Sandra Wassermann und Klubobmann Andreas Skorianz in einer öffentlichen Pressemitteilung am Sonntag mit. Mehr dazu unter: FPÖ boykottiert Hallenbad-Spatenstich

ÖVP: „Klagenfurt braucht keinen Spatenstich-Zirkus“

Kritik übte auch ÖVP-Klubobmann Julian Geier: „Während sich manche heute beim Spatenstich feiern lassen, bleibt die Realität unverändert: Klagenfurt droht finanziell baden zu gehen, noch bevor im Hallenbad irgendwer schwimmen wird.“ Geier verweist darauf, dass das Hallenbad zu einem Zeitpunkt umgesetzt wird, in dem Klagenfurt ein massives Budgetdefizit, einen Investitionsstau für relevante Infrastrukturaufprojekte und offene Strukturfragen im Magistrat hat. „Wer heute den Spatenstich bejubelt, feiert ein Projekt, das die Stadt möglicherweise in den finanziellen Ruin führen wird.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.10.2025 um 11:49 Uhr aktualisiert