/ ©LPD Kärnten/Handler
Mit dem 25-jährigen Jubiläum setzte die Regatta heuer ein besonderes Highlight in der Geschichte des Kärntner Rudersports.
Wörthersee
12/10/2025
Am Wochenende
#goodnews

Ruder-Event am Wörthersee lockte 300 Athleten an

Mit der rund 16 Kilometer langen Strecke von Velden bis Klagenfurt zählt die "Rose vom Wörthersee" zu den größten Ruderevents Europas. Rund 300 Teilnehmende aus 14 Nationen gingen am Samstag an den Start.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)

Bei der großen Siegerehrung gratulierte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) allen Sportlern zu ihren hervorragenden Leistungen und hob hervor, dass es ein Erfolg sei, „wenn alle das Ziel erreichen“. Sein besonderer Dank galt Willy Koska und seinem Ruderverein Albatros, der das Sportevent bereits zum 25. Mal organisiert hat. Der Vereinspräsident zeigte sich stolz über die Entwicklung der Veranstaltung: „Was als kleines Projekt begann, ist heute eine der bedeutendsten Regatten Europas – diese Entwicklung erfüllt mich mit großer Freude.“ Er dankte allen Unterstützern, Helfern sowie den teilnehmenden Athleten.

Ein Bild auf 5min.at zeigt die Athleten bei dem Event "Rose vom Wörthersee".
©LPD Kärnten/Handler |
Impressionen der Skiffregatta „Rose vom Wörthersee“.
