Romantisierung von Gewalt?Werberat rügt Klagenfurter Waffenhändler

Der Waffenhändler "Oberland Arms" in der Klagenfurter Bahnhofstraße bzw. dessen Plakat geriet ins Visier des Österreichischen Werberates. Die Kontrolleinrichtung spricht sich für einen sofortigen Stopp der Werbemaßnahme aus.

Konkret geht es um ein Werbeplakat, welches der Waffenhändler „Oberland Arms“ in seiner Auslage hängen hat. Zu sehen ist ein elegant gekleidetes Paar – beide tragen großkalibrige Waffen. Im Hintergrund ist eine Waldlandschaft abgebildet. Die Werberäte beurteilen das Sujet kritisch. Besonders die stilisierte und glamouröse Inszenierung von Waffen wird problematisiert. „Diese Darstellung, die Waffen mit Eleganz, Mode und Ästhetik verknüpft, birgt aus Sicht des Werberats die Gefahr einer Verharmlosung und Romantisierung von Gewalt“, heißt es in einer offiziellen Stellungnahme. Die Werberäte sprechen sich bei der beanstandeten Werbemaßnahme für einen sofortigen Stopp aus.

Wenn man sich das besagte Plakat anschaut, fragt man sich schon, was es da zu beanstanden gibt. Geschäftsführer Matthias Hainich

Waffenhändler weist Anschuldigungen zurück

Auf Nachfrage von 5 Minuten erklärt Matthias Hainich, Geschäftsführer der Oberland Arms KG: „Die Aktion des Österreichischen Werberats hat uns ehrlich gesagt überrascht, da die gegen uns erhobenen Vorwürfe sachlich unzutreffend sind.“ Wie jedes andere Unternehmen hätte auch „Oberland Arms“ das Recht, seine Produkte in angemessener und optisch ansprechender Form zu bewerben. „Würde man der Argumentation des Werberats folgen, wäre Werbung für Jagd-, Sport- oder Verteidigungswaffen faktisch nicht mehr möglich“, argumentiert Hainich, der zudem betont, dass er selbst der Mann auf dem Plakat sei. „Ich mache also mit meinem Gesicht Werbung für meine Produkte, was uns noch authentischer macht.“ Diese Position habe das Unternehmen auch in einem ausführlichen Schreiben an den Österreichischen Werberat dargelegt, welches der Redaktion vorliegt. Hainrich sehe jedenfalls keinen Anlassgrund, die Werbung anzupassen.