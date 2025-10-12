Skip to content
Heute fiel der offizielle Startschuss für das neue Hallenbad in Klagenfurt.
Klagenfurt
12/10/2025
Eröffnung 2028

Zeitplan: So geht es mit dem Hallenbad in Klagenfurt weiter

Am 12. Oktober erfolgte nach langem Hin und Her endlich der Spatenstich für das neue Klagenfurter Hallenbad. Die Stadtwerke gaben nun auch den Zeitplan für die weiteren Schritte bekannt.

Der 12. Oktober 2025 ist angesichts der vielen Hürden und Verzögerungen wahrlich ein denkwürdiger Tag für alle schwimmbegeisterten Kärntnerinnen und Kärntner: An diesem Tag fand endlich der Spatenstich für das neue Alpen-Adria Familien- und Sportbad in Klagenfurt statt. Wie es mit dem Megainfrastrukturprojekt weitergeht, verrieten die Stadtwerke Klagenfurt in einer Presseaussendung anlässlich des Spatenstichs.

Zeitplan steht: Eröffnung 2028 geplant

Um die heimische Wirtschaft einzubinden, werden insgesamt 40 Gewerke ausgeschrieben. Die Ausschreibungen werden in den kommenden Wochen veröffentlicht. Dabei ist folgender Zeitplan vorgesehen:

  • Baustellenaufbereitung: 2025
  • Baugrube, Bodenplatte, Pilotieren: 2026
  • Roh- und Innenausbau: 2027
  • Probebetrieb: Dezember 2027
  • Eröffnung: 1. Quartal 2028

68 Millionen Euro für neues Hallenbad

Das Gesamtbudget für das Familien-und-Sportbad-Projekt beläuft sich auf 68 Millionen Euro. Finanziert wird das Projekt gemeinschaftlich durch die Stadt Klagenfurt (50 Mio. €), das Land Kärnten (7 Mio. €), den Bund (7 Mio. €) und interkommunale Förderungen (4 Mio. €). Die Stadtwerke Klagenfurt investieren zusätzlich 4,6 Millionen Euro in die Errichtung des Olympiazentrums, die refinanziert werden.

