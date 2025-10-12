Zeitplan: So geht es mit dem Hallenbad in Klagenfurt weiter

Am 12. Oktober erfolgte nach langem Hin und Her endlich der Spatenstich für das neue Klagenfurter Hallenbad. Die Stadtwerke gaben nun auch den Zeitplan für die weiteren Schritte bekannt.

Heute fiel der offizielle Startschuss für das neue Hallenbad in Klagenfurt.

Heute fiel der offizielle Startschuss für das neue Hallenbad in Klagenfurt.

Der 12. Oktober 2025 ist angesichts der vielen Hürden und Verzögerungen wahrlich ein denkwürdiger Tag für alle schwimmbegeisterten Kärntnerinnen und Kärntner: An diesem Tag fand endlich der Spatenstich für das neue Alpen-Adria Familien- und Sportbad in Klagenfurt statt. Wie es mit dem Megainfrastrukturprojekt weitergeht, verrieten die Stadtwerke Klagenfurt in einer Presseaussendung anlässlich des Spatenstichs.

Gehst du gerne in Hallenbäder oder Thermen? Ja, das ist im Winter eines meiner liebsten Hobbys. Ja, aber ich komme nicht so oft dazu. Nein, ich gehe nur im Sommer gern baden. Nein, ich mache generell lieber andere Dinge. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Zeitplan steht: Eröffnung 2028 geplant

Um die heimische Wirtschaft einzubinden, werden insgesamt 40 Gewerke ausgeschrieben. Die Ausschreibungen werden in den kommenden Wochen veröffentlicht. Dabei ist folgender Zeitplan vorgesehen:

Baustellenaufbereitung: 2025

Baugrube, Bodenplatte, Pilotieren: 2026

Roh- und Innenausbau: 2027

Probebetrieb: Dezember 2027

Eröffnung: 1. Quartal 2028

68 Millionen Euro für neues Hallenbad

Das Gesamtbudget für das Familien-und-Sportbad-Projekt beläuft sich auf 68 Millionen Euro. Finanziert wird das Projekt gemeinschaftlich durch die Stadt Klagenfurt (50 Mio. €), das Land Kärnten (7 Mio. €), den Bund (7 Mio. €) und interkommunale Förderungen (4 Mio. €). Die Stadtwerke Klagenfurt investieren zusätzlich 4,6 Millionen Euro in die Errichtung des Olympiazentrums, die refinanziert werden.