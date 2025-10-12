Kinderbuchpreis: Anna Gentilini punktet mit neu erzählter Lindwurm-Sage

Kärntens Kinderliteratur lebt – das zeigte sich am Wochenende bei der Verleihung des Kärntner Kinderbuchpreises auf der BUCH9020. Der Hauptpreis ging an Anna Gentilini für ihre kreative Umdichtung der Lindwurm-Sage.

Mit dem neuen Literaturfestival BUCH9020 hat Kärnten eine lebendige Bühne für Bücher, Geschichten und junge Autorinnen und Autoren dazubekommen. Lesungen, Diskussionen und Verlagspräsentationen machten das Festival, das von 9. bis 11. Oktober in Klagenfurt über die Bühne ging, zum Treffpunkt für Literaturliebhaber aus dem ganzen Alpen-Adria-Raum.

Hauptpreis für „Lindwurm-Sage reloaded“

Im Mittelpunkt stand die Verleihung des Kärntner Kinderbuchpreises 2025. Die Hauptauszeichnung ging an Anna Gentilini, die mit ihrem Manuskript „Die Lindwurm-Sage reloaded. Die fast ganz wahre Geschichte!“ überzeugte. Ihr Werk erscheint im Drava Verlag und soll auch international präsentiert werden. Aus 49 Einsendungen, darunter acht von Jugendlichen unter 18 Jahren, wählte die Jury die besten Texte aus. Der Sonderpreis U18 ging an Emilia Kloss aus Oberdrauburg für „Wo geht es hier nach Süden, bitte?“.

Lebendige Kinderliteratur in Kärnten

Landesjugendreferentin Sara Schaar zeigte sich begeistert über die kreative Vielfalt. Die vielen Einsendungen würden zeigen, „wie lebendig die Kinderliteratur in Kärnten ist.“ Weiters betont sie: „Junge Menschen für das Schreiben zu ermutigen und ihre Talente sichtbar zu machen, ist mir ein besonderes Anliegen. Dieser Preis gibt der Kreativität der Jugend eine Bühne – und macht Hoffnung auf eine spannende literarische Zukunft in Kärnten.“