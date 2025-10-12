Energiebündel Mandy und Beschützer Madox suchen ein Zuhause

Im TiKo Klagenfurt warten viele Vierbeiner auf ein liebevolles neues Zuhause. Wir stellen dir heute zwei davon vor – vielleicht findest du hier einen flauschigen Freund fürs Leben.

Mandy – das liebevolle Energiebündel

weiblich

nicht kastriert

Europäisch Kurzhaar

ca. vier Monate alt

©TiKo Klagenfurt Mandy sucht ein neues Zuhause mit ganz viel Katzenliebe.

Das liebevolle Energiebündel Mandy ist neugierig und beobachtet alles ganz genau, wie das TiKo Klagenfurt verrät. Die hübsche Katze mag es, zu toben, liebt aber auch Streicheleinheiten und Zweisamkeit. „Mandy sucht ein liebevolles Zuhause mit Menschen, die Lust auf Leben, Lachen und ganz viel Katzenliebe haben“, so das TiKo.

Madox – der intelligente Beschützer

männlich

nicht kastriert

ca. 2,5 Jahre alt

©TiKo Klagenfurt Madox sucht ein liebevolles Zuhause mit festen Strukturen.

Der Kangal-Rüde Madox ist ungestüm, unabhängig und intelligent und er verfügt über einen ausgeprägten Beschützerinstinkt, wie es seitens des TiKo Klagenfurt heißt. Er sucht ein erfahrenes Zuhause ohne Kinder – „mit klaren Regeln, fester Struktur und einer souveränen Bezugsperson, die seine Eigenständigkeit respektiert und ihm dennoch liebevoll, aber konsequent Grenzen setzt“.