Energiebündel Mandy und Beschützer Madox suchen ein Zuhause
Im TiKo Klagenfurt herrscht stets reges Treiben – viele Tiere sind auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause. Vom verschmusten Stubentiger bis zum treuen Weggefährten auf vier Pfoten warten alle darauf, endlich ankommen zu dürfen. Wir stellen euch heute zwei besondere Fellnasen vor.
Mandy – das liebevolle Energiebündel
- weiblich
- nicht kastriert
- Europäisch Kurzhaar
- ca. vier Monate alt
Das liebevolle Energiebündel Mandy ist neugierig und beobachtet alles ganz genau, wie das TiKo Klagenfurt verrät. Die hübsche Katze mag es, zu toben, liebt aber auch Streicheleinheiten und Zweisamkeit. „Mandy sucht ein liebevolles Zuhause mit Menschen, die Lust auf Leben, Lachen und ganz viel Katzenliebe haben“, so das TiKo.
Madox – der intelligente Beschützer
- männlich
- nicht kastriert
- ca. 2,5 Jahre alt
Der Kangal-Rüde Madox ist ungestüm, unabhängig und intelligent und er verfügt über einen ausgeprägten Beschützerinstinkt, wie es seitens des TiKo Klagenfurt heißt. Er sucht ein erfahrenes Zuhause ohne Kinder – „mit klaren Regeln, fester Struktur und einer souveränen Bezugsperson, die seine Eigenständigkeit respektiert und ihm dennoch liebevoll, aber konsequent Grenzen setzt“.
So kannst du die Tiere kennenlernen:
Die Tiere kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten nach telefonischer Vereinbarung (0463 43541-0) kennenlernen.
Dienstag bis Freitag: 12.30 bis 16 Uhr
Samstag: 10 bis 12.30 Uhr