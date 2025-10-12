Rotjacken beweisen Nervenstärke: KAC holt Sieg in Overtime

Spannung pur in der Heidi-Horten-Arena: Der KAC empfing am Sonntagnachmittag den HC Pustertal und konnte das Duell auf dem Eis mit 3:2 für sich entscheiden.

Der KAC hat am 12. Oktober das Heimspiel gegen die Wölfe vom HC Falkensteiner Pustertal mit 3:2 gewonnen. Den entscheidenden Treffer erzielte Simeon Schwinger mit seinem vierten Saisontor in der Overtime.

Duell auf Augenhöhe

Von Beginn an lieferten sich beide Teams ein Duell auf Augenhöhe. Nach einer engagierten Startphase brachte Nicholas Petersen (18.) die Rotjacken verdient in Führung. Kurz nach der ersten Pause legte Raphael Herburger (30.) zum 2:0 nach, doch die Gäste aus Südtirol gaben sich nicht geschlagen: Matthias Mantinger (31.) brachte Pustertal zurück ins Spiel. Im Schlussdrittel drängten die Wölfe auf den Ausgleich, trafen jedoch zunächst nur die Stange – ehe Cole Bardreau (55.) doch noch zum 2:2 traf. Die Entscheidung musste also in der Overtime fallen, wo Schwinger die Rotjacken mit seinem Treffer zum 3:2 erlöste.