Hunderte Menschen sangen gemeinsam am Neuen Platz – aus traurigem Anlass

Wer am Sonntag, den 12. Oktober, am späten Nachmittag zufällig im Bereich rund um den Neuen Platz in Klagenfurt unterwegs war, dürfte sich über die große Menschenansammlung gewundert haben – die auch noch laut sang. Der Grund der Zusammenkunft ist traurig und bewegend zugleich: Am 7. Oktober verstarb der bosnische Schlagersänger Halid Bešlić im Alter von 71 Jahren nach schwerer Krankheit. Um Abschied zu nehmen und um gemeinsam zu trauern, versammelten sich Menschen am Sonntag in vielen Städten um 17 Uhr – so auch in Klagenfurt. Gemeinsam sangen die Fans Lieder von Bešlić, der als ein „Mann des Volkes“ galt und seinen Fans stets nahe war. Am Montag soll das Begräbnis des beliebten Sängers in Sarajevo stattfinden.

