Sportunion-Kanuten glänzten bei Staatsmeisterschaften

Der Gailtaler Max Steinbrenner holte sich beim Alpen-Adria-Cup in Klagenfurt den 1. Platz – vor Simon Zeitlhofer und Moritz Kremslehner. Damit schloss der 16-Jährige auch das vierte Rennen der österreichischen Staatsmeisterschaft erfolgreich ab. Auch in der Wertung U18 hat er nichts anbrennen lassen. Hier holte er sich ebenfalls den 1. Platz vor Jernej Kramer und Svit Konrad. Des Weiteren holte Janet Steinbrenner durch ihren Lauf in der Steiermark den 2. Platz bei den österreichischen Staatsmeisterschaften – hinter Lisa Leitner und vor Katrin Reithmayr. Aus „Sportunion Kärnten“-Sicht war es also ein erfolgreiches Wochenende.

©Peggy Schmidt Der Gailtaler Max Steinbrenner holte sich beim Alpen-Adria-Cup in Klagenfurt den 1. Platz.