/ ©Peggy Schmidt
Ein Bild auf 5min.at zeigt Max Steinbrenner in einem Kanu.
Vier Podestplätze holte Max Steinbrenner (am Foto). Janet Steinbrenner erzielte ebenfalls einen Podestplatz.
Klagenfurt
13/10/2025
Sportunion-Kanuten glänzten bei Staatsmeisterschaften

Sparte Kanu: Max Steinbrenner und Janet Steinbrenner von der Sportunion Kärnten holten sich bei den österreichischen Staatsmeisterschaften gleich mehrere Podestplätze!

Der Gailtaler Max Steinbrenner holte sich beim Alpen-Adria-Cup in Klagenfurt den 1. Platz – vor Simon Zeitlhofer und Moritz Kremslehner. Damit schloss der 16-Jährige auch das vierte Rennen der österreichischen Staatsmeisterschaft erfolgreich ab. Auch in der Wertung U18 hat er nichts anbrennen lassen. Hier holte er sich ebenfalls den 1. Platz vor Jernej Kramer und Svit Konrad. Des Weiteren holte Janet Steinbrenner durch ihren Lauf in der Steiermark den 2. Platz bei den österreichischen Staatsmeisterschaften – hinter Lisa Leitner und vor Katrin Reithmayr. Aus „Sportunion Kärnten“-Sicht war es also ein erfolgreiches Wochenende.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Max Steinbrenner mit zwei weiteren Jugendlichen auf einem Podest.
©Peggy Schmidt
Der Gailtaler Max Steinbrenner holte sich beim Alpen-Adria-Cup in Klagenfurt den 1. Platz.
