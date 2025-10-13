Mark Forster kommt für Open-Air-Konzert nach Klagenfurt

Mit Mark Forster kommt einer der erfolgreichsten Popkünstlern Deutschlands nach Kärnten. Der Sänger will die Ostbucht-Arena in Klagenfurt am 5. Juli 2026 mit seinen größten Hits zum Beben bringen.

Mark Forster ist für Hits wie „Au Revoir“, „Chöre“ oder „Übermorgen“ bekannt. 2026 kommt er wieder nach Kärnten.

Mit seiner unverwechselbaren Stimme, seinen eingängigen Melodien und gefühlvollen, tiefgründigen Texten hat Mark Forster die deutschsprachige Musiklandschaft geprägt. Am 5. Juli 2026 kommt der gebürtige Pfälzer nun zur Freude seiner österreichischen Fans nach Klagenfurt. In der Ostbucht-Arena am Wörthersee will er Hits wie „Au Revoir“, „Chöre“ oder „Übermorgen“ zum Besten geben. Der Vorverkauf für das Konzert-Highlight startet bereits am kommenden Dienstag, dem 14. Oktober 2025, um 11 Uhr. Erhältlich sind die Tickets unter www.ip-media.tv sowie bei allen oeticket-Vorverkaufsstellen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.10.2025 um 11:20 Uhr aktualisiert