Ein Bild auf 5min.at zeigt Sportler beim Kreuzbergl-Lauf in Klagenfurt.
Strahlende Gesichter und ideale Laufbedingungen gab es am Samstag beim diesjährigen Kreuzbergl-Lauf in Klagenfurt.
Klagenfurt
13/10/2025
Am Samstag
Sportliche Herausforderung: Kreuzbergl-Lauf lockte 150 Läufer an

Rund 150 Starter machten den diesjährigen Kreuzbergl-Lauf der Naturfreunde Klagenfurt am vergangenen Samstag zu einem sportlichen Herbst-Highlight. Den Sieg holten sich Sandro Hauser und Sonja Tajsich.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(72 Wörter)

Sandro Hauser setzte sich auf der 16 Kilometer langen Trailstrecke in Klagenfurt mit einer Zeit von 1:06:16 durch. Bei den Damen siegte Sonja Tajsich mit 1:13:32. Der Zehn-Kilometer-Trail wurde von Thomas Habernig dominiert. Schnellste Dame auf dieser Distanz war Sylvie Stiglerova. „Mit dem Kreuzbergl-Lauf wollen wir vor allem Asphaltläufer auf den Waldweg bringen und das Traillaufen schmackhaft machen“, betont Benjamin Hell, Vorsitzender der Naturfreunde Klagenfurt abschließend.

©event-gucker.at |
Am Foto: Sieger Sandro Hauser
©event-gucker.at |
Am Foto: Siegerin Sonja Tajsich
