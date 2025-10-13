Personen verletzt: Zwei Unfälle innerhalb von Minuten sorgten für Stau

In Klagenfurt krachte es am heutigen Montag innerhalb kurzer Zeit gleich zweimal. Bei den Unfällen wurde je eine Person verletzt.

Innerhalb von fünf Minuten kam es auf der Rosentaler Straße zu gleich zwei Unfällen.

Heute kam es am frühen Abend auf der Rosentaler Straße zu zwei Unfällen. Ein Motorrad und ein Auto kollidierten miteinander. Der Motorradfahrer kam mit Verletzungen ins UKH Klagenfurt, berichtet die Landespolizeidirektion Klagenfurt auf Nachfrage von 5 Minuten.

Gleich noch ein Unfall

Nur wenige Minuten später, kurz vor 17 Uhr, ereignete sich noch ein weiterer Unfall. Bei diesem kam es zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Ein Fahrer wurde dabei verletzt, so die Polizei abschließend. Die Unfälle sorgten zu dieser Zeit auch für einen Stau, dieser hat sich mittlerweile schon aufgelöst.