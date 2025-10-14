Skip to content
Klagenfurt
14/10/2025
Fahndung

Polizei stoppt mutmaßlichen Ladendieb in Klagenfurt

Eine Streife der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) stellte in Klagenfurt einen mutmaßlichen Ladendieb. Der Mann war stark alkoholisiert. Eine Einvernahme war zunächst nicht möglich.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
Mit einem Seitenschneider soll der 48-jährige die Diebstahlsicherungen von mehreren Artikeln eines Schuhgeschäftes in Klagenfurt entfernt haben. In der Folge entwendete er die Produkte – ohne sie vorab zu bezahlen. Es kam zu einer kurzen Fahndung.

Mutmaßlicher Ladendieb war stark alkoholisiert

„Der Tatverdächtige konnte im Nahbereich des Schuhgeschäftes von einer Streife der Schnellen Interventionsgruppe angehalten und vorläufig festgenommen werden“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizei-Dienststelle Pischeldorfer Straße. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung war eine Einvernahme zunächst nicht möglich. Der Mann wurde in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt (PAZ) überstellt.

