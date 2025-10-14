Skip to content
Bei einer Hausdurchsuchung in Klagenfurt stießen die Ermittler nicht nur auf Einbruchswerkzeug.
Klagenfurt
14/10/2025
Festnahme

Hausdurchsuchung förderte nicht nur Einbruchswerkzeug zu Tage

Zu mehreren Diebstählen kam es in den Kabinen der Eishalle Klagenfurt. Nun konnte die Polizei einen mutmaßlichen Täter dingfest machen. Im Zuge der Hausdurchsuchung wurde außerdem eine größere Menge Suchtmittel sichergestellt.

Mehrere Diebstähle in den Kabinen der Eishalle Klagenfurt brachten die Polizeibeamten auf die Spur des 34-Jährgigen. Am Montag wurde schließlich eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Diese förderte nicht nur Beweismittel zu verschiedenen Diebstählen und Einbruchswerkzeug zu Tage. „Auch eine größere Menge Suchtmittel konnte sichergestellt werden“, erklären die Beamten der Polizeiinspektion St. Ruprechterstraße. Nach der Einvernahme ordnete die Staatsanwaltschaft die Festnahme des 34-Jährigen und dessen Einlieferung in die Justizanstalt Klagenfurt an. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

