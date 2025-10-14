Auf frischer Tat ertappt: Polizei stellt mutmaßlichen Fahrraddieb

Eine Zivilstreife kam am Montag einem mutmaßlichen Fahrraddieb auf die Schliche. Die Beamten ertappten den 68-Jährigen auf frischer Tat.

Zwei zivile Polizisten beobachteten am Montag einen 68-jährigen Mann dabei, wie er das Kettenschloss eines versperrten Fahrrads aufschnitt und das Rad dann in seinen Kastenwagen verladen wollte. „Die Beamten hielten den Mann noch vor Ort an und verständigten eine Streife zur weiteren Amtshandlung und Überstellung auf die Dienststelle“, heißt es vonseiten der Polizeiinspektion Annabichl.

Polizei sucht nach rechtmäßigem Besitzer

Das Fahrrad sowie das aufgetrennte Kettenschloss wurden vor Ort sichergestellt. „Der Besitzer des Fahrrads konnte bislang nicht ausgeforscht werden“, erklären die Polizisten. Im Zuge der Einvernahme gab der Tatverdächtige übrigens an, das Fahrrad vom Eigentümer überlassen bekommen zu haben. Namen konnte er jedoch keinen nennen.