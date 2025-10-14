Männer brutal attackiert: Mutmaßliche Täter weiterhin flüchtig

Wie berichtet, kam es am Montag zu einer großangelegten Fahndung in Klagenfurt. Die Polizei gab nun erste Details bekannt. Offenbar wurden zwei Männer in einer Wohnanlage attackiert. Von den mutmaßlichen Tätern fehlt jede Spur.

Wilde Szenen sollen sich am Montagabend in einer Wohnanlage in Klagenfurt abgespielt haben. Offenbar wurden zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren im Erdgeschoss von zwei derzeit unbekannten Personen attackiert. Die Ermittlungen laufen aktuell auf Hochtouren. Die Polizei gab nun erste Details bekannt.

Opfer hat mehrere Stichwunden

Demnach wurde ein 20-Jähriger mehrmals mit einem Messer angestochen. Außerdem wurde er mit einem metallischen Gegenstand am Hinterkopf verletzt. Der Mann weist Verletzungen im Bereich der Brust und des Oberschenkels auf. „Diese dürften durch das Messer verursacht worden sein“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion St. Ruprechterstraße. Des Weiteren hat er Verletzungen am Kopf, welche auf den Schlag mit dem metallischen Gegenstand zurückzuführen sind. Der Mann wurde vom Rettungsdienst in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Mehrere Schüsse abgegeben

Der zweite Täter soll während der Tat mit einer Waffe mehrere Schüsse abgegeben haben. Im Anschluss seien die beiden geflüchtet. Mehr dazu unter: Großeinsatz in Klagenfurt: Das ist der Grund. „In der Zwischenzeit steht fest, dass es sich bei der Waffe um eine Schreckschusswaffe handelte“, so die Beamten weiter. Die Fahndung verlief bis dato negativ. Die Spurensicherung war vor Ort.