/ ©Google Streetview
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Mantschehofbrücke in Klagenfurt.
Arbeiten zur Fernwärme-Aufschließung beginnen am 16. Oktober 2025.
Klagenfurt
14/10/2025
Ab 16. Oktober

Fernwärme-Ausbau: Arbeiten im Bereich der Schleppe-Kurve starten

Ein Fernwärme-Ausbau sorgt ab kommenden Donnerstag, dem 16. Oktober 2025, für Einschränkungen im Bereich der Schleppe-Kurve in Klagenfurt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(86 Wörter)

„Ein Großteil der Arbeiten findet auf Privatgrund statt“, heißt es vonseiten heißt es vonseiten der Stadtwerke Klagenfurt AG. Gearbeitet wird außerdem im Bereich der Mantschehofbrücke. Hier kommt es zu leichten Einschränkungen im Straßenverkehr. Konkret ist für die Dauer der Arbeiten – bis Ende November – nur ein Fahrstreifen der Brücke befahrbar. Des Weiteren wird der hiesige Radweg für zirka drei Wochen gesperrt. Es erfolgt eine Umleitung durch Feschnig.

