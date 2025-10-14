Fernwärme-Ausbau: Arbeiten im Bereich der Schleppe-Kurve starten

„Ein Großteil der Arbeiten findet auf Privatgrund statt“, heißt es vonseiten heißt es vonseiten der Stadtwerke Klagenfurt AG. Gearbeitet wird außerdem im Bereich der Mantschehofbrücke. Hier kommt es zu leichten Einschränkungen im Straßenverkehr. Konkret ist für die Dauer der Arbeiten – bis Ende November – nur ein Fahrstreifen der Brücke befahrbar. Des Weiteren wird der hiesige Radweg für zirka drei Wochen gesperrt. Es erfolgt eine Umleitung durch Feschnig.