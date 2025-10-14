„Rotjacken“ im Duell mit amtierendem finnischen Meister

Der EC-KAC bestreitet am morgigen Mittwoch, dem 15. Oktober 2025, sein sechstes und letztes Spiel im Grunddurchgang der Champions Hockey League. Die Rotjacken gastieren auswärts beim amtierenden finnischen Meister KalPa Kuopio, der in der CHL heuer noch ungeschlagen ist und sich bereits vorzeitig und als erster Klub für das Achtelfinale im November qualifiziert hat.

Morgen: Duell gegen KalPa Kuopio

Der Weg dorthin steht den Klagenfurtern auch noch offen, mit einem Auswärtssieg in regulärer Spielzeit wäre ihnen ein Platz in der KO-Phase sicher, holen sie weniger als drei Zähler, sind sie auch von den Ergebnissen in den Parallelspielen abhängig. Das Duell zwischen KalPa Kuopio und dem KAC Klagenfurt beginnt lokal um 18.30 Uhr, also um 17.30 Uhr österreichischer Zeit.

Personalsituation

Der EC-KAC muss auch am Mittwoch auf die Langzeitverletzten David Maier, Luka Gomboc und Fabian Hochegger verzichten. Außerdem steht in Kuopio Goalie Sebastian Dahm nicht zur Verfügung, der aus familiären Gründen in seine dänische Heimat gereist ist. Im sechsten und letzten Spiel der Regular Season in der Champions Hockey League ebenfalls noch nicht dabei sind die beiden Mittelstürmer Jan Muršak (zuletzt verletzt) und Mario Kempe (zuletzt erkrankt), die allerdings bereits wieder Eiskontakt haben und planen, noch in der laufenden Woche in den Spielbetrieb zurückzukehren. Eine Abwesenheit gibt es in Finnland auch auf der Trainerbank, Assistant Coach David Fischer tritt die Reise in den Norden ebenfalls aus familiären Gründen nicht an. Für ihn springt auf der Bank Assistant General Manager (und Ex-EC-KAC-Head Coach) Alexander Mellitzer ein. Bei den Feldspielern ist bei den Rotjacken mit einem Lineup wie beim Heimsieg gegen den HC Pustertal am Sonntag zu rechnen, als zweiter Torhüter ist Michael Sicher mit an Bord. Die rot-weiße Delegation reiste bereits am frühen Dienstagmorgen in Richtung Finnland ab, sie wird nach dem Spiel in Kuopio nicht nach Klagenfurt zurückkehren, sondern in Wien Station machen, wo am Freitagabend die nächste Partie in der win2day ICE Hockey League am Programm steht.

Vorauer: „Werden uns voll reinhauen“

Goalie Florian Vorauer betont zum anstehenden Spiel: „Kuopio ist eine sehr starke Mannschaft, sie stehen ungeschlagen weit vorne in der Tabelle der Champions Hockey League. Wir haben aber drei Ligaspiele hintereinander gewonnen und reisen mit breiter Brust nach Finnland, wo wir unser Bestes geben werden“, und weiter: „wenn man gegen einen so starken Gegner wie heuer in der CHL auswärts gegen Brynäs als Goalie gut spielt, dann ist das immer auch das Produkt einer starken Teamleistung. Das wollen wir gegen KalPa wiederholen: Wir werden uns voll reinhauen und immer nur von Shift zu Shift denken, dann von Drittel zu Drittel und dann schauen, was rauskommt.“

