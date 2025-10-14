Brand nach Explosion: Feuerwehreinsatz in Klagenfurt

Am frühen Abend des heutigen Dienstags kam es, laut einer 5-Minuten-Leserin, zu einem enormen Verkehrsaufkommen auf der Rosenthaler Straße. Was geschehen ist, erfährst du hier.

“Die Straße ist teilweise gesperrt. Verkehrsaufkommen ist gerade enorm”, so die Leserin kurz vor 18 Uhr. Auf Nachfrage von 5 Minuten informiert die Berufsfeuerwehr Klagenfurt, dass die Küche eines Gasthauses in Brand geriet.

Straße großflächig gesperrt

Die Alarmierung der Feuerwehr erfolgte aufgrund “eines Brandes nach einer Explosion”, weshalb auch die Straße großflächig gesperrt wurde. Die genaue Ursache ist aber zum aktuellen Zeitpunkt jedoch nicht bekannt und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Gebrannt hat es im Bereich eines Gasherdes in der Küche.

Keine Personen verletzt

“Gott sei Dank wurden keine Personen verletzt”, betont Einsatzleiter Daniel Görz von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Zur Sicherheit wurden seitens der Feuerwehr auch die zwei Obergeschosse evakuiert und die Personen in der Küche befanden sich schon im Freien. Der Einsatz ist seit circa 18.20 Uhr beendet. Die Berufsfeuerwehr stand mit 20 Mann und sechs Fahrzeugen im Einsatz, auch dabei war eine Freiwillige Feuerwehr.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.10.2025 um 18:56 Uhr aktualisiert