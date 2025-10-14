Verkehrszeichen missachtet: Mopedfahrer bei Unfall mit Auto verletzt

Am heutigen Dienstag, dem 14. Oktober 2025, war eine 27-jährige Frau aus Rumänien mit ihrem Auto gegen 15 Uhr in der Neckheimgasse in Klagenfurt unterwegs. Im Bereich einer Baustelle missachtete sie das Verkehrszeichen „vorgeschriebene Fahrtrichtung“ und bog nach links in die Villacher Straße ein.

Mopedlenker an beiden Unterarmen verletzt

„Dabei kam es zur Kollision mit einem von links kommenden 33-jährigen Mopedlenker aus dem Bezirk Klagenfurt-Land“, so die Polizei. Der Mann stürzte und verletzte sich an beiden Unterarmen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins UKH Klagenfurt.