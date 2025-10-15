Pfarrplatz-Neugestaltung: Stadt will Kostenbremse ziehen

Klagenfurts Stadtregierung will die Neugestaltung des Pfarrplatzes ehest möglich in Angriff nehmen. Aufgrund der deutlich gestiegenen Baukosten muss das Projekt jedoch nochmals überarbeitet werden.

„Angesichts der inzwischen deutlich gestiegenen Baukosten und der Erfahrungen aus anderen Projekten ist es notwendig, die Planung für den Pfarrplatz im Sinne einer wirtschaftlichen, aber dennoch klimafitten und bürgernahen Lösung zu überarbeiten“, heißt es am Dienstag vonseiten des Stadtsenats. Ziel dabei ist es, die geplanten Baukosten in Höhe von 7,9 Millionen Euro zu reduzieren. Ein entsprechender Antrag wurde am Dienstag von Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ) eingebracht. Dieser wurde einstimmig beschlossen.