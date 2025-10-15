30 Gruppen werden beim Krampuslauf in Pischeldorf erwartet

Ein schaurig-schönes Spektakel wartet am 16. November in dem Ort Pischeldorf in der Marktgemeinde Magdalensberg. Zum vierten Mal laden die "Alpenland Teifl" zu ihrem traditionellen Krampuslauf.

Zum vierten Mal findet am 16. November der Krampuslauf in Pischeldorf statt.

„Heuer erwarten wir um die 30 Krampusgruppen aus ganz Österreich“, kündigt ein Mitglied der „Alpenland Teifl“ gegenüber 5 Minuten an. Beginn ist um 16 Uhr. Mit von der Partie ist auch der Heilige Nikolaus. „Er hat für die bravsten Kinder sogar Nikolaus-Sackerln mit im Gepäck.“

Spendenkasse für Tierheim-Tiere

Der Reinerlös der Veranstaltung kommt zudem einem guten Zweck zugute. Er wird an das TierschutzKompetenzzentrum (TiKo) sowie das Tierheim „Garten Eden“ in Klagenfurt gespendet. „Am Veranstaltungstag befinden sich zwei Spendenkassen an unseren Theken, dort kann jeder Zuschauer gerne noch etwas für die Vierbeiner in Not beitragen.“