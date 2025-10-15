Person blieb in Sumpf stecken: Bergrettung rückte aus

Einsatzkräfte wurden am Dienstagabend ins Sumpfgebiet von Moosburg alarmiert. Eine Person sank in dem tiefen Morast ein und konnte sich nicht mehr selbst befreien.

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Bergrettung Klagenfurt am Dienstagabend alarmiert. Eine Person ist im Sumpfgebiet von Moosburg eingesunken. „Der Zugang zum Einsatzort erfolgte nach einem rund 300 Meter langen Fußmarsch über nasses Wiesengelände“, schildern die Bergretter und betonen: „Ein besonderer Dank gilt dem örtlichen Landwirt, der innerhalb weniger Minuten Gummistiefel für die gesamte Mannschaft organisierte – ohne diese wäre der Einsatz im tiefen Morast kaum möglich gewesen.“

©Bergrettung Klagenfurt Innerhalb weniger Minuten stellte ein Landwirt Gummistiefel bereit.

Herausfordernde Bergung

Die Bergung war wegen des weichen Bodens und der einbrechenden Dämmerung besonders schwierig. Zudem zeigte der Patient „Blutungsanzeichen im unteren Körperbereich„, so die Einsatzkräfte. Er wurde vor Ort erstversorgt und dann mithilfe einer sogenannten Thyromont-Trage sicher aus dem Sumpf geborgen.