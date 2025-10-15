Streetworkout Carinthia startet Liegestütz-Weltrekordversuch

Am 25. Oktober 2025, findet in den City Arkaden ein Spendenevent sportlicher Art statt. Der Verein Streetworkout Carinthia möchte einen Liegestütz-Weltrekord aufstellen. Der Erlös der Veranstaltung geht direkt an den Verein.

Der Verein Streetworkout Carinthia ist auf die Sportart Calisthenics und Street Workout spezialisiert. Am 25. Oktober 2025 ist der Verein mit einer Gruppe an Sportlern in den City Arkaden vertreten, um ein Ziel zu erreichen: den Liegestütz- Weltrekord zu knacken. Daniel Krobath möchte mit ungefähr 20 Kilo Zusatzgewicht innerhalb einer Stunde mehr als 1.000 Liegestütze schaffen. Der aktuelle Weltrekord liegt momentan bei 817 Liegestütze.

„Pumpen für den guten Zweck“

Sportstadträtin Constance Mochar findet es großartig, wie viel sportliche Energie in Klagenfurt steckt: „Der Weltrekordversuch ist eine einzigartige Herausforderung und unglaublich beeindruckende sportliche Leistung inmitten unserer Stadt.“ Sinn dieser Veranstaltung ist es, der Klagenfurter Bevölkerung die Sportart näherzubringen und Spenden zu lukrieren. Diese gehen direkt und ausschließlich an den Verein Streetworkout Carinthia. Die finanziellen Mittel werden zur Förderung des Calisthenics Sports sowie für den Kärntner Calisthenics Nachwuchs verwendet.

Umfangreiches Rahmenprogramm

Da Calisthenics noch keine vom Ministerium anerkannte Sportart ist, suchen die Athleten derzeit noch nach Sponsoren für ihr bevorstehendes Event. Die Besucher der City Arkaden erwartet ein umfangreiches Rahmenprogramm mit diversen Challenges, Mitmachstationen sowie eine Showeinlage von den Calisthenics-Profis. Gemeinsam mit dem Publikum möchten die Vereinsmitglieder insgesamt 10.000 Liegestütze schaffen. Das Motto lautet: Pumpen für den guten Zweck!

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.10.2025 um 14:41 Uhr aktualisiert