Magistrat: Drei Tage keine Bankomatzahlungen möglich

Im Zeitraum von Freitag, 17. bis Sonntag, 19. Oktober sind Bankomatzahlungen aufgrund einer technischen Umstellung im Magistrat nicht möglich.

Ab Montag, 20. Oktober, können alle Dienstleistungen wieder wie gewohnt bargeldlos mit Bankomatkarte bezahlt werden.

Im Zeitraum von Freitag, 17. Oktober, bis Sonntag, 19. Oktober, können im Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt aufgrund einer technischen Umstellung keine Bankomatzahlungen durchgeführt werden.

Mehrere Amtsgebäude sind betroffen

Mehrere Amtsgebäude sind von der vorübergehenden Einschränkung betroffen, darunter das Gesundheitsamt in der Bahnhofstraße, die Abteilung Bau- und Gewerberecht in der Paulitschgasse, das Schulamt, die Stadtgalerie, das Stadthaus (Zivilrecht) sowie das Rathaus mit Stadtkasse und Bürgerservice.

Ab Montag ist die Kartenzahlung wieder möglich

Auch im Amtsgebäude Kumpfgasse – mit Passamt, Meldeamt, Standesamt sowie der Abteilung Niederlassung und Aufenthalt (NAG) – ist während dieser Zeit keine bargeldlose Zahlung möglich. Ab Montag, 20. Oktober, können alle Dienstleistungen wieder wie gewohnt bargeldlos mit Bankomatkarte bezahlt werden.