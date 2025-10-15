Skip to content
Die Frau überwies schließlich einige Tausend Euro via Kryptowährung und Banküberweisungen.
Klagenfurt
15/10/2025
Polizei ermittelt

Frau bei Online-Jobangebot betrogen: Mehrere Tausend Euro verloren

Eine 46 Jahre alte Frau aus Klagenfurt wurde Opfer von Internetbetrügern.

Die Frau war auf Jobsuche im Internet und entdeckte eine Arbeit, wo sie als Produktbewerter tätig sein solle. Im Zuge der dann aufgenommenen Tätigkeit bekam sie immer wieder Fehlermeldungen ihrer Bewertungen und wurde zur Überweisung von Geldbeträgen aufgefordert, um weitere Produkte bewerten zu können.

Überweisungen getätigt

Die Frau überwies schließlich einige Tausend Euro via Kryptowährung und Banküberweisungen. Nachdem ihr schließlich die zugesagten Investitionen samt Provisionen nicht ausbezahlt wurden, erstattete sie nun die Anzeige.

