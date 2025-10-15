Termin fixiert: Wiens bekanntester Wohltäter kommt nach Klagenfurt

In Wien längst als Wohltäter bekannt, will Mario Orth nun auch in Kärnten helfen. Am 22. November kommt er nach Klagenfurt, um über seine Projekte und Pläne zu sprechen.

Der in Wien bereits bekannte Wohltäter Mario Orth kommt am Samstag, den 22. November, nach Klagenfurt, um seine Hilfsprojekte auch in Kärnten vorzustellen. Treffpunkt ist das Café Schwarzes Schaf in Klagenfurt, wo Orth ab 13 Uhr persönlich über sich, seine Motivation und seine zukünftigen Pläne in Kärnten sprechen wird.

Unterstützung für Schulen und Kindergärten

Orth, der durch seine kostenlosen Essensausgaben und spontanen Hilfsaktionen in Wien große Bekanntheit erlangt hat, möchte künftig auch Schulen und Kindergärten in Kärnten unterstützen. Als Zeichen der Wertschätzung lädt der 31-Jährige alle Besucherinnen und Besucher auf Kaffee und Kuchen ein – solange der Vorrat reicht.