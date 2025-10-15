Skip to content
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt das Landeskrankenhaus in Klagenfurt.
An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.
Klagenfurt
15/10/2025
Verkehrsunfall

Zusammenstoß in Klagenfurt: Frau wurde verletzt ins Klinikum gebracht

Ein 71-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk St. Veit an der Glan kollidierte am Mittwoch in Klagenfurt mit einem anderen Fahrzeug.

von Julia Strammer Das Foto auf www.5min.at zeigt die Onlineredakteurin Julia Strammer von 5 Minuten.
1 Minute Lesezeit(97 Wörter)

Am Mittwoch kam es im Stadtgebiet von Klagenfurt zu einem Verkehrsunfall auf der Völkermarkter Straße. Ein 71-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan kam aus bisher unbekannter Ursache nach links auf den zweiten Fahrstreifen und kollidierte mit dem Auto eines 64-jährigen Klagenfurters, der in die gleiche Richtung unterwegs war.

Beifahrerin wurde verletzt

Durch den Zusammenstoß wurde die 74-jährige Beifahrerin im Fahrzeug des Klagenfurters verletzt. Sie musste von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.

