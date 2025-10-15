Filmfestival zum „Jahr des Erinnerns“ in Klagenfurt eröffnet

Bis 16. Oktober findet in mehreren Kinos in Kärnten das Filmfestival des Erinnerns statt. In Klagenfurt wurde das Festival am Dienstagabend, mit Kulturstadtrat Franz Petritz im Gemeindezentrum St. Ruprecht eröffnet.

2025 jähren sich das Ende des Zweiten Weltkriegs, die Befreiung vom Nationalsozialismus und die Wiedererrichtung eines demokratischen Österreichs zum 80. Mal. Es wurde daher österreichweit das „Jahr des Erinnerns“ ausgerufen. Das Filmfestival „Hinschaun! Poglejmo.“ lädt wie die gleichnamige Ausstellung im kärnten.museum ein, einen offenen, kritischen Blick auf die Vergangenheit zu werfen und sich mit der Landesgeschichte auseinanderzusetzen.

Bogen zwischen regionalen und internationalen Widerstandsgeschichten

Gezeigt werden Filme, die einen Bogen zwischen regionalen und internationalen Widerstandsgeschichten aufzeigen. Alle Filme finden bei freiem Eintritt im Gemeindezentrum St. Ruprecht statt. Klagenfurts Kulturreferent Franz Petritz hat das Festival gemeinsam mit Kurator Robert Schabus, selbst Filmemacher, eröffnet.