CHL-Aus für den KAC: Rotjacken verlieren gegen finnischen Meister

Der EC-KAC muss sich nach dem Grunddurchgang aus der Champions Hockey League verabschieden. Die Rotjacken unterlagen am Mittwochabend auswärts beim finnischen Meister KalPa Kuopio mit 1:3.

Bereits zu Beginn zeigte KalPa seine Stärke: Nach einer frühen Strafe gegen Klagenfurt nutzten die Gastgeber ein Powerplay zur 1:0-Führung durch Joona Saarelainen. Nur wenige Minuten später erhöhte Juuso Könönen nach einem schnellen Angriff auf 2:0. Der KAC kam zwar zu guten Chancen – unter anderem durch Clemens Unterweger und David Waschnig, scheiterte jedoch mehrfach am starken KalPa-Goalie Patrik Kerkola.

Offene Partie im zweiten Drittel

Im zweiten Drittel zeigten sich die Klagenfurter kämpferisch und hielten die Partie offen, doch auch klare Möglichkeiten blieben ungenutzt. Goalie Florian Vorauer bewahrte seine Mannschaft mit mehreren Paraden vor einem höheren Rückstand.

Ehrentreffer durch Hundertpfund

Im Schlussabschnitt sorgte schließlich ein Distanzschuss von Lukáš Kaňák für das 3:0. Erst in der 57. Minute gelang dem KAC durch Thomas Hundertpfund im Powerplay der Ehrentreffer zum 3:1-Endstand.

CHL aus

Damit ist für die Rotjacken die CHL-Saison 2025 vorzeitig beendet. Trotz engagierter Leistungen reichte es nicht für den Aufstieg in die K.-o.-Phase – der Fokus liegt nun wieder auf der ICE Hockey League.