Streit eskaliert: Frau verletzt – Polizei musste einschreiten

Gestern Abend geriet ein junges Paar in einen Streit. Dieser blieb nicht ohne Folgen, denn die Freundin des Mannes wurde verletzt.

Eine Auseinandersetzung eine Paares eskalierte am gestrigen Mittwoch, eine junge Frau wurde verletzt.

Ein 24-jähriger Mann aus Klagenfurt-Land hat am Abend des 15. Oktober in Klagenfurt seine 25-jährige Freundin aus Villach verletzt. Außerdem beschädigte er ihr Auto.

Aufrechtes Waffenverbot

„Beim Einschreiten der Polizei konnte beim Tatverdächtigen eine Gasdruckpistole und eine geringe Menge Cannabisblüten sichergestellt werden“, so die Beamten. Da gegen den Mann bereits ein Waffenverbot bestand, wird er nun angezeigt.