/ ©5 Minuten
Attacke aus dem Hinterhalt: 22-Jähriger nach Überfall verletzt
Am gestrigen Mittwoch wurde ein 22-jähriger Mann aus Georgien, der in Klagenfurt lebt, gegen 20.20 Uhr im Stadtgebiet von einem unbekannten Täter von hinten überfallen.
Der Angreifer versuchte, dem Mann den Rucksack zu entreißen, konnte jedoch nur sein Handy stehlen. Danach flüchtete der Täter. Das Opfer wurde bei dem Überfall leicht verletzt. „Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ“, so die Polizei.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.