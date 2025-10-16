Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Symbolfoto von 5min.at: Polizeiauto bei Nacht.
Gestern Abend kam es in Klagenfurt zu einem Überfall auf der Straße.
Klagenfurt
16/10/2025
Raub

Attacke aus dem Hinterhalt: 22-Jähriger nach Überfall verletzt

Am gestrigen Mittwoch wurde ein 22-jähriger Mann aus Georgien, der in Klagenfurt lebt, gegen 20.20 Uhr im Stadtgebiet von einem unbekannten Täter von hinten überfallen.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(48 Wörter)

Der Angreifer versuchte, dem Mann den Rucksack zu entreißen, konnte jedoch nur sein Handy stehlen. Danach flüchtete der Täter. Das Opfer wurde bei dem Überfall leicht verletzt. „Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ“, so die Polizei.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: