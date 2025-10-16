Attacke aus dem Hinterhalt: 22-Jähriger nach Überfall verletzt

Am gestrigen Mittwoch wurde ein 22-jähriger Mann aus Georgien, der in Klagenfurt lebt, gegen 20.20 Uhr im Stadtgebiet von einem unbekannten Täter von hinten überfallen.

Gestern Abend kam es in Klagenfurt zu einem Überfall auf der Straße.

Der Angreifer versuchte, dem Mann den Rucksack zu entreißen, konnte jedoch nur sein Handy stehlen. Danach flüchtete der Täter. Das Opfer wurde bei dem Überfall leicht verletzt. „Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ“, so die Polizei.