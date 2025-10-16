Arbeiten abgeschlossen: KMG-Umleitung wird aufgehoben

Gute Nachrichten für Klagenfurter Öffinutzer: Schon bald sind die Arbeiten in der Koschatstraße abgeschlossen und die KMG-Umleitung der Linie 2 wird aufgehoben.

Seit 11. August wird in der Koschatstraße fleißig gewerkelt. Aufgrund der Arbeiten wurde die KMG-Linie 2 anders geführt und die Haltestelle Koschatstraße/Stifterstraße nicht bedient. Doch schon bald soll alles wieder seinen gewohnten Lauf gehen: Wie die Stadtwerke Klagenfurt am 16. Oktober informierten, sind die Arbeiten in der Koschatstraße fast abgeschlossen. Ab Freitag, 17. Oktober, ist auch die Umleitung der KMG-Linie 2 aufgehoben. „Die Haltestelle Koschatstraße/Stifterstraße wird wieder wie gewohnt bedient“, so die Stadtwerke abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.10.2025 um 15:04 Uhr aktualisiert