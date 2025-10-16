„Mitten im Sozialraum“: Tour gibt Einblicke in Klagenfurts Sozialarbeit

Gemeinsam mit der Sozialombudsstelle der Stadt lud der zuständige Referent, Bürgermeister Christian Scheider, in Kooperation mit dem Armutsnetzwerk am 16. Oktober zur Tour durch zentrale (Sozial)-Fachabteilungen des Magistrates der Landeshauptstadt Klagenfurt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten einen Einblick in die Angebote der sozialen Arbeit. Fachlicher Austausch, Netzwerken und Kontakte knüpfen, über aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen sprechen – „die Themengebiete waren vielfältig“, wie es in einer Presseaussendung zum Thema heißt. Neben der Abteilung Soziales bzw. dem Sozialamt standen auch Besuche bei Klagenfurt Wohnen und der Drogenberatung VIVA auf dem Programm. „Mit der heutigen Veranstaltung wollen wir das gegenseitige Verständnis und die Kontakte zwischen den Institutionen und der Stadt stärken sowie die Angebote im Sinne der Klienten stetig verbessern“, so Scheider.