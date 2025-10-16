Elfjähriger frontal von Auto gerammt und verletzt

In Klagenfurt kam es heute Nachmittag zu einem Unfall: Eine 69-jährige Feldkirchnerin dürfte einen Buben auf seinem Tretroller übersehen haben und erwischte ihn mit dem Auto, als er die Straße queren wollte.

Am 16. Oktober fuhr eine 69-jährige Frau aus dem Bezirk Feldkirchen mit dem Auto in Klagenfurt auf der Radetzkystraße. An einer Radfahrerüberfahrt wollte ein elfjähriger Bub mit dem Tretroller die Straße queren. Doch dann passierte es: „Die 69-Jährige dürfte den 11-Jährigen aus unbekannter Ursache übersehen haben und touchierte diesen mit der Fahrzeugfront“, so die Polizei. Dabei kam der Bub zu Sturz und wurde verletzt. „Er wurde nach Erstversorgung in Begleitung seiner Mutter ins ELKI Klagenfurt verbracht“, erklärt die Polizei abschließend.