Wienerroither verlegt Backstube von Pörtschach nach Moosburg

Nach beinahe neun Jahrzehnten in Pörtschach schlägt die Bäckerei Wienerroither ein neues Kapitel auf: Mit dem Start der Übersiedlung am 13. Oktober verlegt der Traditionsbetrieb seine Backstube nach Moosburg.

Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis ins Jahr 1937 zurück. Damals kamen Marianne und Martin Wienerroither vom Mondsee an den Wörthersee und gründeten in der Hauptstraße 145 in Pörtschach ihre erste eigene Bäckerei. Neben der Backstube befanden sich im Gebäude auch eine kleine Verkaufseinrichtung, eine Schuhwerkstätte und mehrere Wohnungen – ein Ort, der über Jahrzehnte Treffpunkt für viele Pörtschacher wurde.

Neuer Standort für die Produktion

Nun wird der Betrieb in Moosburg fortgeführt. Der neue Standort an der Feldkirchner Straße 26 bietet mehr Platz und modernere Produktionsbedingungen. Die Umzugsarbeiten laufen auf Hochtouren.