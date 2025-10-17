Staugefahr in Klagenfurt: Arbeiten in der Pischeldorfer Straße starten

Von 20. Oktober bis Ende November werden auf dem 1,5 Kilometer langen Straßenstück zwischen Semmelweisgasse und Strindbergstraße Sanierungsarbeiten an Entwässerungsanlagen durchgeführt.

Am Montag, 20. Oktober 2025, starten in der Pischeldorfer Straße Wartungsarbeiten für eine verbesserte Straßenentwässerung bei Starkniederschlägen. Auf einer Länge von etwa 1,5 Kilometern werden zwischen der Semmelweisgasse und der Strindbergstraße abschnittsweise Adaptierungs- und Sanierungsarbeiten bei den Entwässerungsanlagen durchgeführt.

Verkehrslotsen regeln den Verkehr

Dazu muss eine Spur der Fahrbahn bereichsweise gesperrt werden. Die Verkehrsregelung vor Ort erfolgt durch Verkehrslotsen. Vor allem in den Stoßzeiten ist mit Stau und Zeitverlust in beiden Fahrtrichtungen zu rechnen. Die Adaptierungs- und Sanierungsarbeiten werden voraussichtlich Ende November abgeschlossen sein.