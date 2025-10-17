Skip to content
/ ©5 Minuten
Foto zu einem Beitrag von 5min.at: Schild weist auf eine Baustelle hin.
In Stoßzeiten ist mit Stau und Zeitverlust zu rechnen.
Klagenfurt
17/10/2025
Ab Montag

Staugefahr in Klagenfurt: Arbeiten in der Pischeldorfer Straße starten

Von 20. Oktober bis Ende November werden auf dem 1,5 Kilometer langen Straßenstück zwischen Semmelweisgasse und Strindbergstraße Sanierungsarbeiten an Entwässerungsanlagen durchgeführt.

von Julia Strammer Das Foto auf www.5min.at zeigt die Onlineredakteurin Julia Strammer von 5 Minuten.
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)

Am Montag, 20. Oktober 2025, starten in der Pischeldorfer Straße Wartungsarbeiten für eine verbesserte Straßenentwässerung bei Starkniederschlägen. Auf einer Länge von etwa 1,5 Kilometern werden zwischen der Semmelweisgasse und der Strindbergstraße abschnittsweise Adaptierungs- und Sanierungsarbeiten bei den Entwässerungsanlagen durchgeführt.

Verkehrslotsen regeln den Verkehr

Dazu muss eine Spur der Fahrbahn bereichsweise gesperrt werden. Die Verkehrsregelung vor Ort erfolgt durch Verkehrslotsen. Vor allem in den Stoßzeiten ist mit Stau und Zeitverlust in beiden Fahrtrichtungen zu rechnen. Die Adaptierungs- und Sanierungsarbeiten werden voraussichtlich Ende November abgeschlossen sein.

Das Foto auf www.5min.at zeigt die Baustelle in der Pischeldorfer Straße.
©StadtKommunikation/Abt. Vermessung, Digitaler Zwilling
In der Pischeldorfer Straße werden bereichsweise Wartungsarbeiten zur besseren Straßenentwässerung durchgeführt.
