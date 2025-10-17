Stadt Klagenfurt sucht Unterstützung für den Winterdienst

Die Abteilung Straßenbau und Verkehr benötigt für den Winterdienst vom 1. November 2025 bis 31. März 2026 noch zwei Schneepflugfahrzeuge samt Fahrer für die Räumgebiete im Norden von Klagenfurt.

Für die kommende Wintersaison ist die Stadt Klagenfurt noch auf der Suche nach Unterstützung.

Für die kommende Wintersaison ist die Stadt Klagenfurt noch auf der Suche nach Unterstützung.

Die über 30 angemieteten Landwirte mit ihren Fahrzeugen sind ein wichtiger Teil des städtischen Winterdienstes. Jetzt sucht die Abteilung Straßenbau und Verkehr in diesem Bereich Verstärkung. Für die bevorstehende Wintersaison von 1. November bis 31. März 2026 hat die Abteilung Straßenbau und Verkehr noch Plätze für zwei Schneepflugfahrzeuge mit Fahrern zu vergeben.

Traktoren mit Winterdienstausrüstung werden bevorzugt

Sie werden dann für die Schneeräumung im Norden von Klagenfurt eingesetzt. Bevorzugt werden Traktoren, die mit einer Winterdienstausrüstung – Ketten und Pflugaufbau – ausgestattet sind. Bei Interesse und für weitere Fragen steht Daniel Domenig (Abteilung Straßenbau und Verkehr) unter der Nummer 0664 26 219 13 zur Verfügung.