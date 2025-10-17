Einziger Kärntner Pfandhändler seiner Art schlittert in die Insolvenz

In Klagenfurt steht für einen einzigartigen Pfandhändler ein Sanierungsverfahren an. Das gab der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Freitag bekannt.

Am 17. Oktober wurde über das Vermögen der PVG Pfand & Verwertungs GmbH mit Sitz in Klagenfurt ein Insolvenzverfahren eröffnet, wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) informiert. Im Detail handelt es sich um ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung, eine Fortführung des Betriebs ist also beabsichtigt.

Pfandhandel mit Alleinstellungsmerkmal in Kärnten

Die PVG Pfand & Verwertungs GmbH wurde 2023 gegründet, Unternehmensgegenstand ist im Wesentlichen der Pfandhandel. Das ist in Kärnten etwas Besonderes: „Insbesondere in Kärnten stellt die Gesellschaft mit diesem Zweig ein Alleinstellungsmerkmal, es gibt zwar mehrere Mitbewerber im Bereich KFZ, Antiquitäten und Schmuck Pfand, jedoch keinen einzigen, der sich mit technischen Geräten und Artikeln des täglichen Bedarfs auseinandersetzt“, so der AKV. Neben dem Pfandhandel wird auch der Handel mit Gebrauchtwaren sowie der An- und Verkauf von Waren aus Restbeständen und Überlagern sowie Konkurswaren betrieben.

Ein Dienstnehmer betroffen

Von der Insolvenz sind laut Information des AKV ein Dienstnehmer sowie zehn Gläubiger betroffen. Die Passiva des Unternehmens belaufen sich auf 85.000 Euro, demgegenüber stehen Aktiva in der Höhe von rund 28.800 Euro. Daraus ergibt sich eine Überschuldung von rund 56.000 Euro. Der Antrag eines Sanierungsplans mit einer Quote von 35 Prozent wird laut AKV von der PVG Pfand & Verwertungs GmbH beabsichtigt. Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort über den AKV anmelden.