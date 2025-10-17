Unfall am Völkermarkter Ring: Drei Verletzte nach Kreuzungscrash

Am 17. Oktober war ein 53-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land in der Früh mit dem Auto auf der Lastenstraße in Klagenfurt unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 63-jähriger Klagenfurter mit seiner 52-jährigen Beifahrerin auf der Jessernigstraße mit dem Auto. Doch dann passierte es: „Im Kreuzungsbereich mit dem Völkermarkter Ring kam es aus bislang unbekannter Ursache zur Kollision der beiden Fahrzeuge“, schildert die Polizei. Durch den Aufprall wurde das Auto des 53-Jährigen auf die Nebenfahrbahn geschleudert, während sich der Pkw des 63-Jährigen um 180 Grad drehte. Sämtliche Insassen wurden bei dem Unfall verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt gebracht. „Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt war zur Reinigung der Fahrbahn im Einsatz“, informiert die Polizei abschließend.